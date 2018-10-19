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Курс доллара на межбанке вырос до 28,19 грн/доллар

Новости » Финансы    19.10.2018 - 11:01
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Национальная валюта дешевеет на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:30 19 октября 2018 года вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 8 копеек до 28,19 грн/доллар, курс в покупке вырос на 9 копеек - до 28,17 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 32,24 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 28,1700 - 28,1900 грн/доллар, евро 32,2292 - 32,2493 грн/евро, российский рубль 0,4277 - 0,4283 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     28,1700    28,1900

EUR/UAH     32,2292    32,2493

RUB/UAH     0,4277       0,4283

Курс доллара на межбанке вырос до 28,19 грн/доллар

Напомним, 18 октября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,0850 - 28,1100 грн/доллар, евро 32,2696 - 32,2955 грн/евро, российский рубль 0,4274 - 0,4280 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,03 грн/доллар, что на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 19 октября установлен на таком уровне: 2803,6647 гривен за 100 долларов (+11,9753).

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Темы: Курс доллара
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