НБУ на 22 жовтня встановив курс євро на рівні 32,32 грн/євро

Фото: єдина європейська валюта (Pixabey)

Єдина європейська валюта подорожчала на 7 копійок

Національний банк України (НБУ) на 22 жовтня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро до гривні на 7 копійок - до 32,32 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 22 жовтня встановлено на такому рівні:

3232,4755 гривні за 100 євро (+6,7983 грн).

При цьому курс євро на 19 жовтня становить 3225,6162 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 19 жовтня 2018 року, обмінних пунктах курс євро на продажу зріс на 4 копійки - до 32,52 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,40 - 32,40 (30,40 - 32,35 - 18 жовтня), продажу 32,20 - 33,10 (32,20 - 33,13 - 18 жовтня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 32,06 (32,00 - 18 жовтня), продажу - 32,52 (32,48 - 18 жовтня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 6 копійок до 32,35 грн/євро. Курс покупки становить 32,33 грн/євро.