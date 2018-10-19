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НБУ на 22 жовтня встановив курс євро на рівні 32,32 грн/євро

Новини » Фінанси    19.10.2018 - 17:32
Фото: єдина європейська валюта (Pixabey)
Фото: єдина європейська валюта (Pixabey)

Єдина європейська валюта подорожчала на 7 копійок

Національний банк України (НБУ) на 22 жовтня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро до гривні на 7 копійок - до 32,32 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 22 жовтня встановлено на такому рівні:

3232,4755 гривні за 100 євро (+6,7983 грн).

При цьому курс євро на 19 жовтня становить 3225,6162 гривні за 100 євро.

НБУ на 22 жовтня встановив курс євро на рівні 32,32 грн/євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 19 жовтня 2018 року, обмінних пунктах курс євро на продажу зріс на 4 копійки - до 32,52 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,40 - 32,40 (30,40 - 32,35 - 18 жовтня), продажу 32,20 - 33,10 (32,20 - 33,13 - 18 жовтня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 32,06 (32,00 - 18 жовтня), продажу - 32,52 (32,48 - 18 жовтня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 6 копійок до 32,35 грн/євро. Курс покупки становить 32,33 грн/євро.

НБУ на 19 жовтня встановив курс євро на рівні 32,25 грн/євро НБУ на 24 вересня встановив курс євро на рівні 33 гривні/євро
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