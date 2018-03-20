НБУ на 21 марта укрепил курс гривны до 26,30 грн/доллар

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 марта 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,30 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2630,1118 гривны за 100 долларов (-13,4926);

3228,7252 гривны за 100 евро (-25,2875);

4,5580 гривны за 10 рублей (-0,0354).

В обменных пунктах Украины сегодня, 20 марта 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже незначительно понизился до 26,70 гривны/доллар, в покупке курс понизился на 2 копейки - до 26,32 гривны/доллар. Курс евро в продаже по сравнению с данными 19 марта, уменьшился на 2 копейки - до 32,89 гривны/евро.

Курс доллара на межбанке в продаже 20 марта 2018 года понизился на 8 копеек - до 26,36 грн/долл, курс в покупке понизился на 8 копеек до 26,32 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 24 копейки - до 32,34 грн/евро.