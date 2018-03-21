НБУ на 22 березня зміцнив курс гривні до 26,28 грн/долар

Євро подорожчав до 32,29 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 22 березня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,28 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2628,0974 гривні за 100 доларів (-2,0144);

3228,8805 гривні за 100 євро (+0,1553);

4,5710 гривні за 10 рублів (+0,0130).

В обмінних пунктах України сьогодні, 21 березня 2018 року, 11:25 курс долара в продажу знизився на 24 копійки до 26,46 гривні/долар, курс купівлі знизився на 14 копійок - до 26,17 гривні/долар. Курс євро на продажу в порівнянні з даними 20 березня, зменшився на 26 копійок - до 32,63 гривні/євро.

Курс долара на міжбанку в продаж 21 березня 2018 року знизився на 2 копійки - до 26,34 грн/дол, курс купівлі знизився на 2 копійки до 26,34 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 3 копійки - до 32,37 грн/євро.