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НБУ на 22 березня зміцнив курс гривні до 26,28 грн/долар

НовиниФінанси    21.03.2018 - 18:08
Фото: Національний банк України (НБУ)
Фото: Національний банк України (НБУ)

Євро подорожчав до 32,29 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 22 березня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,28 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2628,0974 гривні за 100 доларів (-2,0144);

3228,8805 гривні за 100 євро (+0,1553);

4,5710 гривні за 10 рублів (+0,0130).

В обмінних пунктах України сьогодні, 21 березня 2018 року, 11:25 курс долара в продажу знизився на 24 копійки до 26,46 гривні/долар, курс купівлі знизився на 14 копійок - до 26,17 гривні/долар. Курс євро на продажу в порівнянні з даними 20 березня, зменшився на 26 копійок - до 32,63 гривні/євро.

Курс долара на міжбанку в продаж 21 березня 2018 року знизився на 2 копійки - до 26,34 грн/дол, курс купівлі знизився на 2 копійки до 26,34 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 3 копійки - до 32,37 грн/євро.

Курс долара на міжбанку 21 березня знизився до 26,34 гривень/долар Готівковий курс долара у продажу знизився до 26,46 гривні/долар
Темы: Курс долара    Теги: Національний банк України, Курс гривні
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