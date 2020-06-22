НБУ на 22 июня снизил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 июня 2020 года снизил официальный курс - до 26,72 гривен за доллар. Это на четыре копейки ниже, чем было в предыдущий банковский день.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В частности, официальный курс на 22 июня установлен на уровне 26,7207 гривен за один доллар. Отметим, курс доллара на 19 июня составлял 26,7633 гривен.

Межбанк

На открытии межбанка 19 июня курс доллара в продаже опустился до отметки 26,73 гривен и торговался на данной отметке вплоть до закрытия торгов.

В то же время курс евро на межбанке был менее стабилен. На открытии торгов единая европейская валюта продолжила тренд на снижение и торговалась ниже психологической отметки, однако торги по евро закрылись на показателе 30,00 гривен.

Наличный рынок

Наличный доллар в обменниках 19 июня в среднем продавался за 26,83 гривен, курс евро - за 30,08 гривен.

В целом, в обменных пунктах средний курс покупки доллара составлял 26,63 (26,68 - 18 июня), продажи - 26,83 (26,88 - 18 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро 29,66 (29,74 - 18 июня), продажи - 30,08 (30,19 - 18 июня) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля 3,42 (3,41 - 18 июня), продажи 3,87 (3,87 - 18 июня) грн за 10 рублей.