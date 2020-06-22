НБУ на 22 червня знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 22 червня 2020 року знизив офіційний курс - до 26,72 гривень за долар. Це на чотири копійки нижче, ніж було в попередній банківський день.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Зокрема, офіційний курс на 22 червня встановлено на рівні 26,7207 гривень за один долар. Відзначимо, курс долара на 19 червня становив 26,7633 гривень.

Міжбанк

На відкритті міжбанку 19 червня курс долара в продажу опустився до позначки 26,73 гривень і торгувався на цій позначці аж до закриття торгів.

Водночас курс євро на міжбанку був менш стабільний. На відкритті торгів єдина європейська валюта продовжила тренд на зниження і торгувалася нижче психологічної позначки, однак торги по євро закрилися на показнику 30,00 гривень.

Готівковий ринок

Готівковий долар в обмінниках 19 червня в середньому продавався за 26,83 гривень, курс євро - за 30,08 гривень.

У цілому, в обмінних пунктах середній курс покупки долара складав 26,63 (26,68 - 18 червня), продажу - 26,83 (26,88 - 18 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро 29,66 (29,74 - 18 червня), продажу - 30,08 (30,19 - 18 червня) грн за євро. Середній курс покупки російського рубля 3,42 (3,41 - 18 червня), продажу 3,87 (3,87 - 18 червня) грн за 10 рублів.