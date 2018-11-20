НБУ на 21 листопада встановив курс євро на рівні 31,70 грн/євро

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Єдина європейська валюта подешевшала

Національний банк України (НБУ) на 21 листопада 2018 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс євро на 2 копійки до 31,70 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 21 листопада встановлено на такому рівні:

3170,9122 гривні за 100 євро (-1,7748 грн).

При цьому курс євро на 20 листопада становить 3172,6870 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 20 листопада 2018 року, обмінних пунктах курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 32,04 гривень за євро. Курс купівлі євро становить 30,84 - 31,80 (30,70 - 31,77 - 16 листопада), продажу 31,75 - 32,35 (31,70 - 32,50 - 16 листопада) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,59 (31,45 - 16 листопада), продажу - 32,04 (31,96 - 16 листопада) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро курс євро знизився на 8 копійок до 31,64 грн/євро. Курс покупки становить 31,61 грн/євро.