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НБУ на 20 марта ослабил курс гривны до 26,43 грн/доллар

НовостиФинансы    19.03.2018 - 18:05
Фото: НБУ ослабил курс гривны (фото из открытых источников)
Фото: НБУ ослабил курс гривны (фото из открытых источников)

Евро подорожал до 32,54 грн/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 марта 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,43 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2643,6044 гривны за 100 долларов (+8,2134);

3254,0127 гривны за 100 евро (+12,2182);

4,5934 гривны за 10 рублей (+0,0096).

В обменных пунктах Украины сегодня, 19 марта 2018 года, в 11:10 курс доллара в продаже повысился на 7 копеек до 26,70 гривны/доллар, в покупке курс повысился на 9 копеек - до 26,34 гривны/доллар. Курс евро в продаже по сравнению с данными 16 марта, уменьшился на 4 копейки - до 32,91 гривны/евро.

Курс доллара на межбанке в продаже 19 марта 2018 года понизился на 1 копейку - до 26,44 грн/долл, курс в покупке понизился на 1 копейку до 26,40 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 14 копеек - до 32,57 грн/евро.

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Курс доллара на межбанке 19 марта понизился до 26,44 гривен/доллар Наличный курс доллара в продаже повысился до 26,70 гривны/доллар
Темы: Курс доллара    Теги: Национальный банк Украины, Курс гривны
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