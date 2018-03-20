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НБУ на 21 березня зміцнив курс гривні до 26,30 грн/долар

НовиниФінанси    20.03.2018 - 18:07
Фото: НБУ зміцнив курс гривні (фото з відкритих джерел)
Фото: НБУ зміцнив курс гривні (фото з відкритих джерел)

Євро подешевшав до 32,28 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 21 березня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,30 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2630,1118 гривні за 100 доларів (-13,4926);

3228,7252 гривні за 100 євро (-25,2875);

4,5580 гривні за 10 рублів (-0,0354).

В обмінних пунктах України сьогодні, 20 березня 2018 року, до 11:00 курс долара в продажу незначно знизився до 26,70 гривні/долар, курс купівлі знизився на 2 копійки - до 26,32 гривні/долар. Курс євро на продажу в порівнянні з даними 19 березня, зменшився на 2 копійки - до 32,89 гривні/євро.

Курс долара на міжбанку в продаж 20 березня 2018 року знизився на 8 копійок - до 26,36 грн/дол, курс купівлі знизився на 8 копійок до 26,32 грн/дол. Курс євро на продажу знизився на 24 копійки - до 32,34 грн/євро.

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Курс долара на міжбанку 20 березня знизився до 26,36 гривень/долар Готівковий курс долара у продажу незначно знизився до 26,70 гривні/долар
Темы: Курс долара    Теги: Національний банк України, Курс гривні
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