НБУ на 21 августа усилил курс гривны до 27,70 грн/доллар

Курс гривны вырос на 20 копеек по отношению к доллару

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, 20 августа, усилил курс гривны до 27,70 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны на 21 августа установлен на таком уровне:

2 769,6680 гривны за 100 долларов (-20,1674).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что справочное значение курса доллара на 20 августа снизилось до 27,71 гривен за доллар. Это на 22 копейки ниже справочного курса, установленного 17 августа (27,9326 гривен за доллар).

Нацбанк публикует справочное значение курса гривны к доллару в связи с заключенным на межбанке соглашениями по состоянию на 12:00 для предоставления субъектам рынке оперативного индикатора курса.

Отметим, 20 августа 2018 года курс доллара в обменных пунктах Украины в 15:30 в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 15 копеек - до 27,91 гривен за доллар, курс покупки доллара опустился до 27,62 гривен за доллар. По сравнению с данными на 17 августа курс евро в продаже снизился на 8 копеек - до 31,96 гривен за евро.