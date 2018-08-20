НБУ на 21 августа усилил курс гривны до 27,70 грн/доллар

Новости Финансы 20.08.2018 - 16:30
Иллюстративное фото (из открытых источников)
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Курс гривны вырос на 20 копеек по отношению к доллару

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, 20 августа, усилил курс гривны до 27,70 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны на 21 августа установлен на таком уровне:

2 769,6680 гривны за 100 долларов (-20,1674).

НБУ на 21 августа усилил курс гривны до 27,70 грн/доллар

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что справочное значение курса доллара на 20 августа снизилось до 27,71 гривен за доллар. Это на 22 копейки ниже справочного курса, установленного 17 августа (27,9326 гривен за доллар).

Нацбанк публикует справочное значение курса гривны к доллару в связи с заключенным на межбанке соглашениями по состоянию на 12:00 для предоставления субъектам рынке оперативного индикатора курса.

Отметим, 20 августа 2018 года курс доллара в обменных пунктах Украины в 15:30 в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 15 копеек - до 27,91 гривен за доллар, курс покупки доллара опустился до 27,62 гривен за доллар. По сравнению с данными на 17 августа курс евро в продаже снизился на 8 копеек - до 31,96 гривен за евро.

Справочный курс доллара снизился до 27,70 гривен за доллар Гривна на межбанке перешла к росту
Темы: Курс доллара    Теги:  Национальный банк Украины,  курсы валют,  Курс гривны,  Курс доллара  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС