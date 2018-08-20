НБУ на 21 серпня посилив курс гривні до 27,70 грн/долар

Новини Фінанси 20.08.2018 - 16:30
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Курс гривні зріс на 20 копійок по відношенню до долара

Національний банк України (НБУ) на 21 серпня 2018 року порівняно з попереднім банківським днем, 20 серпня, посилив курс гривні до 27,70 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні на 21 серпня встановлено на такому рівні:

2 769,6680 гривні за 100 доларів (-20,1674).

НБУ на 21 серпня посилив курс гривні до 27,70 грн/долар

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що довідкове значення курсу долара на 20 серпня знизилось до 27,71 гривень за долар. Це на 22 копійки нижче довідкового курсу, встановленого 17 серпня (27,9326 гривень за долар).

Нацбанк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанку угодами станом на 12:00 для надання суб'єктам ринку оперативного індикатора курсу.

Відзначимо, 20 серпня 2018 року курс долара в обмінних пунктах України о 15:30 в продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 15 копійок - до 27,91 гривень за долар, курс купівлі долара опустився до 27,62 гривень за долар. Порівняно з даними 17 серпня курс євро в продажу знизився на 8 копійок - до 31,96 гривень за євро.

Довідковий курс долара знизився до 27,70 гривень за долар Гривня на міжбанку перейшла до зростання
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