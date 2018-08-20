Довідковий курс долара знизився до 27,70 гривень за долар

Національний банк знизив довідковий курс долара на 22 копійки

Довідкове значення курсу долара на 20 серпня знизилося до 27,71 гривень за долар. Відповідні дані розміщено на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,7103 гривень за долар. Це на 22 копійки нижче довідкового курсу, встановленого 17 серпня (27,9326 гривень за долар).

Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку угодами станом на 12:00 для надання суб'єктам ринку оперативного індикатора курсу.

Зазначимо, курс долара на міжбанку у продажу станом на 11:40 у порівнянні із закриттям попередньої сесії (17 серпня) знизився на 9 копійок - до 27,69 грн/дол, курс євро у продажу теж знизився на 9 копійок - до 31,60 грн/євро.

Крім того, 20 серпня готівковий курс долара опустився нижче 28 гривень за долар. Зокрема, в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 11 копійок - до 27,95 гривень за долар, курс євро в продажу знизився на 4 копійки - до 32,00 гривень за євро.