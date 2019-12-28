НБУ в 2020 году проверит более чем половину банков

Из 75 действующих банков проверка коснется 45 финучреждений
Национальный банк Украины (НБУ) в 2020 году запланировал проведение инспекционных проверок в 45 банках. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отметили в пресс-службе, план инспекционных проверок был составлен на основании риск-ориентированного подхода, который учитывает принадлежность банка к определенной категории с учетом его размера в банковской системе, характера и сложности операций, уровня рисков, присущих его деятельности, а также на основании определенной общей оценки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).
В перечень финансовых учреждений, в которых пройдут в 2020 году плановые инспекционные проверки, вошли следующие абкни:
Кроме того, с 1 июля 2020 года в рамках проекта "сплит" НБУ начнет выездные проверки небанковских финучреждений согласно графику, утвержденного Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.
По данным НБУ, всего за 2019 год департамент выездных проверок банков НБУ осуществил 50 плановых и 12 внеплановых проверок банков.
Напомним, принятый Верховной радой закон о "сплите" предусматривает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) и распределение полномочий регулирования финансового рынка между Национальным банком (НБУ) и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
Отметим, по данным НБУ, по состоянию на 1 декабря 2019 году в Украине работали 75 банков с лицензиями.