НБУ у 2020 році перевірить більш ніж половину банків

Національний банк України (НБУ) у 2020 році запланував проведення інспекційних перевірок у 45 банках. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, план інспекційних перевірок було складено на підставі ризик-орієнтованого підходу, який враховує приналежність банку до певної категорії з урахуванням його розміру в банківській системі, характеру та складності операцій, рівня ризиків, притаманних його діяльності, а також на підставі визначеної загальної оцінки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

До переліку фінансових установ, в яких пройдуть у 2020 році планові інспекційні перевірки, увійшли наступні абкни:

у I кварталі: АБ "УКРГАЗБАНК", ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК", АТ "БАНК СІЧ", АТ "КІБ", АТ "РВС БАНК", ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", АТ "АЙБОКС БАНК", Полікомбанк, АТ "ЄПБ", АТ "БТА БАНК";

у II кварталі: АТ АКБ "Львів", АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", АТ "БАНК ФОРВАРД", АТ "Місто Банк", АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК", АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК", АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК", АТ "БАНК 3/4", АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ", ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР", ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ", АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ", АТ "АЛЬПАРІ БАНК";

у III кварталі: АТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "АЛЬФА-БАНК", ПАТ "БАНК ВОСТОК", ПАТ "МТБ БАНК", АТ АКБ "АРКАДА", АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", АТ "КРИСТАЛБАНК", АТ "АП БАНК", АТ "МетаБанк", АТ "АСВІО БАНК", АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", АТ "ЮНЕКС БАНК", АТ "ОКСІ БАНК", АТ "БАНК "ПОРТАЛ";

у IV кварталі: АТ "ОТП БАНК", АТ "МЕГАБАНК", АТ "АЛЬТБАНК", АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", АТ "МІБ", АТ "Полтава-банк", АТ "АБ "РАДАБАНК".

Водночас з 1 липня 2020 року в межах проекту "спліт" НБУ розпочне виїзні перевірки небанківських фінустанов відповідно до графіку, затвердженого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

За даними НБУ, усього за 2019 рік департамент виїзних перевірок банків НБУ здійснив 50 планових та 12 позапланових перевірок банків.

Нагадаємо, ухвалений Верховною радою закон про "спліт" передбачає ліквідацію Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) та розподіл повноважень з регулювання фінансового ринку між Національним банком (НБУ) та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Відзначимо, за даними НБУ, станом на 1 грудня 2019 році в Україні працювали 75 банків з ліцензіями.