Наличный курс евро вырос на 20 копеек

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар стабилен, евро растет на рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 19 ноября 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 2 копейки до 27,97 гривен за доллар, в покупке остался на уровне 27,74 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 18 копеек до 31,96 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27, 00 - 27,95 (27, 00 - 27,93 - 16 ноября), продажи 27,84 - 28,15 (27,83 - 28,20 - 16 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,74 (27,74 - 16 ноября), продажи - 28,97 (28,95 - 16 ноября) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,70 - 31,77 (30,57 - 31,65 - 16 ноября), продажи 31,70 - 32,50 (31,55 - 32,49 - 16 ноября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,45 (31,33 - 16 ноября), продажи - 31,96 (31,78 - 16 ноября) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,60 - 4,18 (2,60 - 4,18 - 16 ноября), продажи - 4,10 - 5,00 (4,10 - 5,00 - 16 ноября) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,83 (3,83 - 16 ноября), продажи 4,24 (4,24 - 16 ноября) грн за 10 рублей.