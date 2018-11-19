Курс доллара на межбанке вырос до 27,78 грн/доллар

Фото: обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар стабилен на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:30 19 ноября 2018 года вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 1 копейку до 27,78 грн/доллар, курс в покупке до 27,74 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 31,71 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 27,7400 - 27,7800 грн/доллар, евро 31,6745 - 31,7164 грн/евро, российский рубль 0,4203 - 0,4209 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7400 27,7800

EUR/UAH 31,6745 31,7164

RUB/UAH 0,4208 0,4217

Напомним, 16 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,7400 - 27,7700 грн/доллар, евро 31,6485 - 31,6716 грн/евро, российский рубль 0,4209 - 0,4216 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,75 грн/доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 19 ноября установлен на таком уровне: 2775,497 гривен за 100 долларов (-1,9286 гривен).