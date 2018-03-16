НБУ на 19 марта ослабил курс гривны до 26,35 грн/доллар

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 марта 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,35 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2635,3910 гривны за 100 долларов (+8,1256);

3241,7945 гривны за 100 евро (-0,5137);

4,5838 гривны за 10 рублей (-0,0239).

В обменных пунктах Украины сегодня, 16 марта 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже повысился на 25 копеек до 26,63 гривны/доллар, в покупке курс повысился на 20 копеек - до 26,25 гривны/доллар. Курс евро в продаже по сравнению с данными 15 марта, увеличился на 25 копеек - до 32,95 гривны/евро.

Курс доллара на межбанке в продаже 16 марта 2018 года повысился на 13 копеек - до 26,45 грн/долл, курс в покупке повысился на 13 копеек до 26,45 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 6 копеек - до 32,43 грн/евро.