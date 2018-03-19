НБУ на 20 березня послабив курс гривні до 26,43 грн/долар

Національний банк України (НБУ) на 20 березня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,43 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2643,6044 гривні за 100 доларів (+8,2134);

3254,0127 гривні за 100 євро (+12,2182);

4,5934 гривні за 10 рублів (+0,0096).

В обмінних пунктах України сьогодні, 19 березня 2018 року, 11:10 курс долара в продажу підвищився на 7 копійок до 26,70 гривні/долар, курс купівлі підвищився на 9 копійок - до 26,34 гривні/долар. Курс євро на продажу в порівнянні з даними 16 березня, зменшився на 4 копійки - до 32,91 гривні/євро.

Курс долара на міжбанку в продаж 19 березня 2018 року знизився на 1 копійку - до 26,44 грн/дол, курс купівлі знизився на 1 копійку до 26,40 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 14 копійок - до 32,57 грн/євро.