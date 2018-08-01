НБУ на 2 августа утвердил курс гривны на уровне 26,96 грн/доллар

Доллар подорожал на 9,5 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,96 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара установлен на таком уровне:

2696,2130 гривны за 100 долларов (+9,5413).

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс доллара на межбанке в продаже 1 августа 2018 года в 13:15 в сравнении с показателем закрытия последней сессии вырос на 1 копейку до - 26,98 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек - до 31,52 грн/евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 1 августа 2018 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 12 копеек - до 27,10 гривен за доллар, в покупке курс доллара повысился на 10 копеек - до 26,82 гривен за доллар. По сравнению с данными 31 июля курс евро в продаже вырос на 10 копеек - до 31,77 гривен за евро.

Напомним, НБУ 1 августа начинает публиковать курс гривны к доллару отдельно от остальных валют. Обновленный официальный курс гривни к доллару США будет публиковаться на 2:00 раньше - в 16:00, а в 18:00 будет появляться официальный курс гривни к евро и к другим иностранным валютам и банковским металлам. Нацбанк будет публиковать официальный курс гривны как на текущий день, так и на следующий.

Кроме этого, на главной странице в таблице "Показатели валютного рынка" появился новый показатель справочного значения курса гривны к доллару на 12:00, значение которого будет обновляться ежедневно до 12:30.