НБУ на 1 августа ослабил курс гривны до 26,87 грн/доллар

Евро подорожал до 31,53 грн/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,87 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

2 686,6717 гривны за 100 долларов (+11,1503);

3 153,0779 гривны за 100 евро (+26,9987);

4,3090 гривны за 10 рублей (+0,0473).

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс доллара на межбанке в продаже 31 июля 2018 года повысился на 10 копеек - до 26,97 грн/долл, курс в покупке повысился на 9 копеек - до 26,92 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 11 копеек - до 31,57 грн/евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 31 июля 2018 года, в 11:40 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 6 копеек - до 26,98 гривен за доллар, в покупке курс доллара повысился тоже на 6 копеек - до 26,72 гривен за доллар. По сравнению с данными 30 июля курс евро в продаже вырос на 17 копеек - до 31,67 гривен за евро.