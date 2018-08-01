НБУ на 2 серпня затвердив курс гривні на рівні 26,96 грн/долар

Долар подорожчав на 9,5 копійок

Національний банк України (НБУ) на 2 серпня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,96 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара встановлено на такому рівні:

2696,2130 гривні за 100 доларів (+9,5413).

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс долара на міжбанку у продажу 1 серпня 2018 року о 13:15 у порівнянні з показником закриття останньої сесії виріс на 1 копійку до - 26,98 грн/долар. Курс євро у продажу знизився на 5 копійок - до 31,52 грн/євро.

В обмінних пунктах України сьогодні, 1 серпня 2018 року, о 12:00 курс долара у продажу у порівнянні з попереднім торговим днем виріс на 12 копійок - до 27,10 гривень за долар, курс купівлі долара підвищився на 10 копійок - до 26,82 гривень за долар. Порівняно з даними 31 липня курс євро у продажу зріс на 10 копійок - до 31,77 гривень за євро.

Нагадаємо, НБУ 1 серпня починає публікувати курс гривні до долара окремо від решти валют. Оновлений офіційний курс гривні до долара США буде публікуватися на дві години раніше - о 16:00, а о 18:00 буде з'являтися офіційний курс гривні до євро і до інших іноземних валют та банківських металів. Нацбанк буде публікувати офіційний курс гривні як на поточний день, так і на наступний.

Крім цього, на головній сторінці у таблиці "Показники валютного ринку" з'явився новий показник довідкового значення курсу гривні до долара на 12:00, значення якого буде оновлюватися щодня до 12:30.