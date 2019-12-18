Курс доллара упал на открытии межбанка

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар торгуется возле уровня 23,40 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 18 декабря 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 3 копейки до 23,43 гривен за доллар, курс в покупке до 23,41 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 26,08 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 23,4100 - 23,4300 грн/доллар, евро 26,0646 - 26,0869 грн/евро, российский рубль 0,3738 - 0,3742 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,4100 23,4300 EUR/UAH 26,0646 26,0869 RUB/UAH 0,3738 0,3742

Напомним, 17 декабря 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 23,4500 - 23,4650 грн/доллар, евро 26,1467 - 26,1634 грн/евро, российский рубль 0,3751 - 0,3755 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,46 гривен за доллар, что почти на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 18 декабря установлен на таком уровне: 2346,9132 гривен за 100 долларов (-2,1244 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 17 декабря - 2349,0376 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (13 января 2016 года) - 2326,6758 гривен за 100 долларов.

Напомним, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 17 декабря 2019 года привлекло в государственный бюджет 11,411 млрд грн, в то время как на предыдущем аукционе 10 декабря объем был 4,384 млрд грн. Приток средств нерезидентов в ОВГЗ является одним из главных источников поступления валюты в 2019 году.

Отметим, по данным НБУ, укрепление курса гривны к доллару, которое наблюдается в 2019 году, - отображение состояния платежного баланса Украины.