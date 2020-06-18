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НБУ на 18 июня поднял курс доллара

Новости » Финансы     18.06.2020 - 07:45
НБУ на 18 июня поднял курс доллара
Фото: доллар перешел к росту (РБК-Украина)

Курс доллара вырос на три копейки

Официальный курс на 18 июня 2020 года установлен на отметке 26,77 гривен за доллар. Национальный банк Украины поднял его на три копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Таким образом, официальный курс на 18 июня установлен на уровне 26,776 гривен за один доллар (+0,0336 грн). Отметим, курс доллара на 17 июня составлял 26,7424 гривен.

НБУ на 18 июня поднял курс доллара

Межбанк

На открытии межбанковского рынка 17 июня доллар опустился до 26,77 гривен, но в течение дня снова подбирался к отметке 26,80. Евро вчера опускался ниже 30,20 гривен.

В итоге межбанк закрылся долларом по 26,80 гривен, а евро подешевел до 30,06 гривен.

Наличный рынок

Средний курс доллара в обменниках вчера был в районе 26,88 гривен, что на 4 копейки выше, чем в предыдущий день. При этом евро немного подешевел и торговался на отметке 30,26 гривен.

Средний курс покупки доллара в обменных пунктах составлял 26,67 (26,63 - 16 июня), продажи - 26,88 (26,84 - 16 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро 29,78 (29,77 - 16 июня), продажи - 30,26 (30,30 - 16 июня) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля 3,41 (3,41 - 16 июня), продажи 3,87 (3,87 - 16 июня) грн за 10 рублей.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Национальный банк УкраиныКурс доллара
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