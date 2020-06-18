НБУ на 18 июня поднял курс доллара

Фото: доллар перешел к росту (РБК-Украина)

Курс доллара вырос на три копейки

Официальный курс на 18 июня 2020 года установлен на отметке 26,77 гривен за доллар. Национальный банк Украины поднял его на три копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Таким образом, официальный курс на 18 июня установлен на уровне 26,776 гривен за один доллар (+0,0336 грн). Отметим, курс доллара на 17 июня составлял 26,7424 гривен.

Межбанк

На открытии межбанковского рынка 17 июня доллар опустился до 26,77 гривен, но в течение дня снова подбирался к отметке 26,80. Евро вчера опускался ниже 30,20 гривен.

В итоге межбанк закрылся долларом по 26,80 гривен, а евро подешевел до 30,06 гривен.

Наличный рынок

Средний курс доллара в обменниках вчера был в районе 26,88 гривен, что на 4 копейки выше, чем в предыдущий день. При этом евро немного подешевел и торговался на отметке 30,26 гривен.

Средний курс покупки доллара в обменных пунктах составлял 26,67 (26,63 - 16 июня), продажи - 26,88 (26,84 - 16 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро 29,78 (29,77 - 16 июня), продажи - 30,26 (30,30 - 16 июня) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля 3,41 (3,41 - 16 июня), продажи 3,87 (3,87 - 16 июня) грн за 10 рублей.

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Автор: РБК-Украина