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НБУ на 18 червня підняв курс долара

Новини » Фінанси     18.06.2020 - 07:45
НБУ на 18 червня підняв курс долара
Фото: долар перейшов до зростання (РБК-Україна)

Курс долара виріс на три копійки

Офіційний курс на 18 червня 2020 року встановлено на позначці 26,77 гривень за долар. Національний банк України підняв його на три копійки в порівнянні з попереднім робочим днем.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Таким чином, офіційний курс на 18 червня встановлено на рівні 26,776 гривень за один долар (+0,0336 грн). Відзначимо, курс долара на 17 червня становив 26,7424 гривень.

НБУ на 18 червня підняв курс долара

Міжбанк

На відкритті міжбанківського ринку 17 червня долар опустився до 26,77 гривень, але протягом дня знову наближався до позначки 26,80. Євро вчора опускався нижче 30,20 гривень.

У підсумку міжбанк закрився доларом по 26,80 гривень, а євро подешевшав до 30,06 гривень.

Готівковий ринок

Середній курс долара в обмінниках вчора був в районі 26,88 гривень, що на 4 копійки вище, ніж у попередній день. При цьому євро трохи подешевшав і торгувався на позначці 30,26 гривень.

Середній курс покупки долара в обмінних пунктах становив 26,67 (26,63 - 16 червня), продажу - 26,88 (26,84 - 16 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро 29,78 (29,77 - 16 червня), продажу - 30,26 (30,30 - 16 червня) грн за євро. Середній курс покупки російського рубля 3,41 (3,41 - 16 червня), продажу 3,87 (3,87 - 16 червня) грн за 10 рублів.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Національний банк УкраїниКурс долара
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