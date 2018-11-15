Курс доллара на межбанке снизился до 27,79 грн/доллар

Доллар на межбанке подешевел на 3 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 15 ноября 2018 года снизился на 3 копейки до 27,79 грн/доллар, курс в покупке снизился до 27,76 грн/доллар. Курс евро снизился на 2 копейки до 31,39 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,76500-27,7900 грн/доллар, евро 31,3827-31,3999 грн/евро, российский рубль 0,4169-0,4175 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7650 27,7900

EUR/UAH 31,3827 31,3999

RUB/UAH 0,4169 0,4175

Напомним, 14 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,8100 - 27,8200 грн/доллар, евро 31,5087 - 31,5257 грн/евро, российский рубль 0,4144 - 0,4150 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,77 грн/доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 16 ноября установлен на таком уровне: 2777,4256 гривен за 100 долларов (-6,515 гривен).

Справочное значение курса доллара на 15 ноября составило 27,77 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,7730 гривен за доллар, что на 7 копеек ниже, чем установленный 14 ноября (27,8440 гривен за доллар).