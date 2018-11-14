НБУ на 15 ноября установил курс евро на уровне 31,44 грн/евро

Фото: коллаж (Paxabay)

Единая европейская валюта подорожала

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 ноября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 1 копейку до 31,44 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 15 ноября установлен на таком уровне:

3144,7393 гривны за 100 евро (+0,8751 грн).

При этом курс евро на 14 ноября составляет 3143,8642 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 14 ноября 2018 года, в обменных пунктах евро в продаже вырос на 8 копеек до 31,87 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 30,00 - 32,00 (30,00 - 31,75 - 13 ноября), продажи 31,55 - 32,40 (31,17 - 32,71 - 13 ноября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,32 (31,29 - 13 ноября), продажи - 31,87 (31,79 - 13 ноября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро курс евро вырос на 10 копеек до 31,52 грн/евро. Курс покупки составляет 31,50 грн/евро.