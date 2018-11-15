НБУ на 16 листопада встановив курс євро на рівні 31,39 грн/євро

Фото: колаж (Paxabay)

Єдина європейська валюта подешевшла

Національний банк України (НБУ) на 16 листопада 2018 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс євро на 5 копійок до 31,39 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 16 листопада встановлено на такому рівні:

3139,8796 гривні за 100 євро (-4,8597 грн).

При цьому курс євро на 15 листопада становить 3144,7393 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 15 листопада 2018 року, курс євро у продажу знизився на 5 копійок до 31,82 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,00 - 31,60 (30,00 - 32,00 - 14 листопада), продажу 31,59 - 32,45 (31,55 - 32,40 - 14 листопада) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,35 (31,32 - 14 листопада), продажу - 31,82 (31,87 - 14 листопада) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро курс євро знизився на 2 копійки до 31,39 грн/євро. Курс покупки становить 31,38 грн/євро.