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НБУ на 14 ноября установил курс евро на уровне 31,43 грн/евро

Новости » Финансы    13.11.2018 - 17:42
НБУ на 14 ноября установил курс евро на уровне 31,43 грн/евро
Фото: коллаж (Paxabay)

Единая европейская валюта стабилизировалась

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 ноября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем оставил курс евро на уровне 31,43 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 14 ноября установлен на таком уровне:

3143,8642 гривны за 100 евро (+0,5082 грн).

При этом курс евро на 13 ноября составляет 3143,356 гривны за 100 евро.

НБУ на 14 ноября установил курс евро на уровне 31,43 грн/евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 12 ноября 2018 года, в обменных пунктах евро в продаже снизился на 29 копеек до 31,79 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 30,00 - 31,75 (30,00 - 31,75 - 12 ноября), продажи 31,17 - 32,71 (31,65 - 32,79 - 12 ноября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,29 (31,36 - 12 ноября), продажи - 31,79 (32,08 - 12 ноября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро курс евро снизился на 3 копейки до 31,42 грн/евро. Курс покупки составляет 31,40 грн/евро.

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