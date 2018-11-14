НБУ на 15 листопада встановив курс євро на рівні 31,44 грн/євро

Фото: колаж (Paxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала

Національний банк України (НБУ) на 15 листопада 2018 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 1 копійку до 31,44 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 15 листопада, встановлено на такому рівні:

3144,7393 гривні за 100 євро (+0,8751 грн).

При цьому курс євро на 14 листопада становить 3143,8642 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 14 листопада 2018 року, обмінних пунктах євро у продажу виріс на 8 копійок до 31,87 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,00 - 32,00 (30,00 - 31,75 - 13 листопада), продажу 31,55 - 32,40 (31,17 - 32,71 - 13 листопада) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,32 (31,29 - 13 листопада), продажу - 31,87 (31,79 - 13 листопада) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро курс євро виріс на 10 копійок до 31,52 грн/євро. Курс покупки становить 31,50 грн/євро.