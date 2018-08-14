НБУ на 15 августа ослабил курс гривны до 27,45 грн/доллар

Курс гривны просел еще на 11 копеек по отношению к доллару

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, 14 августа, ослабил курс гривны до 27,45 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны на 15 августа установлен на таком уровне:

2745,8922 гривны за 100 долларов (+11,4474).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что справочное значение курса доллара на 14 августа повысилось до 27,46 гривен за доллар. Таким образом, справочный курс гривны к доллару опустился еще на 13 копеек по сравнению с предыдущим днем.

Нацбанк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанке соглашениям по состоянию на 12:00 для предоставления субъектам рынка оперативного индикатора курса.

Отметим, 14 августа в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже достиг 27,55 гривен за доллар, в покупке курс доллара повысился до 27,29 гривен за доллар. По сравнению с данными 13 августа курс евро в продаже вырос на 8 копеек - до 31,62 гривен за евро.