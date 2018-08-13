НБУ на 14 августа ослабил курс гривны до 27,34 грн/доллар

Евро подешевел на 3 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, 13 августа, ослабил курс гривны до 27,34 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

2734,4448 гривны за 100 долларов (+9,8808);

3118,0874 гривны за 100 евро (-3,1731).

Отметим, справочное значение курса доллара на 13 августа было установлено на уровне 27,33 гривен за доллар. Это на 11 копеек выше справочного курса, установленного 10 августа.

Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанке соглашениям по состоянию на 12:00 для предоставления субъектам рынка оперативного индикатора курса.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что в обменных пунктах Украины сегодня курс доллара в продаже вырос до 27,49 гривен за доллар, курс евро в продаже снизился до 31,54 гривен за доллар. С начала месяца Нацбанк на своем сайте публикует официальный курс гривны как на текущий день, так и на следующий.