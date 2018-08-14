Справочный курс доллара снова немного повысился

Национальный банк повысил справочный курс доллара еще на 13 копеек

Справочное значение курса доллара на 14 августа повысилось до 27,46 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,4655 гривен за доллар. Это на 13 копеек выше справочного курса, установленного 10 августа (27,3382 гривен за доллар).

Напомним, РБК-Украина сообщало, что сегодня в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже вырос до 27,55 гривен за доллар, курс евро - до 31,62 гривен за евро.

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанке соглашениям по состоянию на 12:00 для предоставления субъектам рынка оперативного индикатора курса.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, 13 августа, ослабил курс гривны до 27,34 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

2734,4448 гривны за 100 долларов (+9,8808);

3118,0874 гривны за 100 евро (-3,1731).