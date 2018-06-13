НБУ на 14 июня ослабил курс гривны до 26,12 грн/доллар

Евро подешевел до 30,73 грн/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,12 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2612,4210 гривны за 100 долларов (+3,6720);

3073,2521 гривны за 100 евро (-1,9412);

4,1391 гривны за 10 рублей (-0,0454).

Курс доллара на межбанке в продаже 13 июня 2018 года повысился на 5,5 копейки до 26,16 грн/долл, курс покупки повысился на 5 копеек до 26,14 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 1 копейку - до 30,78 грн/евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 13 июня 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже не изменился и сохранился на уровне 26,12 гривен, в покупке курс доллара также не изменился и сохранился на уровне 25,93 гривен за доллар. По сравнению с данными 12 июня, курс евро в продаже понизился на 2 копейки - до 30,94 гривен за евро.