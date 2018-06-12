НБУ на 13 июня укрепил курс гривны до 26,08 грн/доллар

Евро подешевел до 30,75 грн/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,08 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2608,7490 гривны за 100 долларов (-0,3825);

3075,1933 гривны за 100 евро (-0,9727);

4,1845 гривны за 10 рублей (-0,0006).

Курс доллара на межбанке в продаже 12 июня 2018 года понизился на 0,5 копейки до 26,105 грн/долл, курс покупки понизился на 0,5 копейки до 26,09 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 5 копеек - до 30,77 грн/евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 12 июня 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже понизился на 3 копейки до 26,12 гривен, в покупке курс доллара понизился на 3 копейки до 25,93 гривен за доллар. По сравнению с данными 11 июня, курс евро в продаже понизился на 6 копеек - до 30,96 гривен за евро.