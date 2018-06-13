НБУ на 14 червня послабив курс гривні до 26,12 грн/долар

Євро подешевшав до 30,73 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 14 червня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,12 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2612,4210 гривні за 100 доларів (+3,6720);

3073,2521 гривні за 100 євро (-1,9412);

4,1391 гривні за 10 рублів (-0,0454).

Курс долара на міжбанку в продаж 13 червня 2018 року підвищився на 5,5 копійки до 26,16 грн/дол, курс купівлі підвищився на 5 копійок до 26,14 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 1 копійку - до 30,78 грн/євро.

В обмінних пунктах України сьогодні, 13 червня 2018 року, до 11:00 курс долара в продажу не змінився і зберігся на рівні 26,12 гривень, курс купівлі долара також не змінився і зберігся на рівні 25,93 гривень за долар. Порівняно з даними 12 червня, курс євро на продажу знизився на 2 копійки - до 30,94 гривень за євро.