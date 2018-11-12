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НБУ на 13 ноября установил курс евро на уровне 31,43 грн/евро

Новости » Финансы    12.11.2018 - 17:37
НБУ на 13 ноября установил курс евро на уровне 31,43 грн/евро
Фото: коллаж (Виталий Носач, РБК-Украина)

Единая европейская валюта подешевела на 21 копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 ноября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро к гривне на 21 копейку до 31,43 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 13 ноября установлен на таком уровне:

3143,356 гривны за 100 евро (-21,2296 грн).

При этом курс евро на 12 ноября составляет 3164,5856 гривны за 100 евро.

НБУ на 13 ноября установил курс евро на уровне 31,43 грн/евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 12 ноября 2018 года, в обменных пунктах евро в продаже снизился на 1 копейку до 32,08 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 30,00 - 31,75 (30,00 - 31,90 - 9 ноября), продажи 31,65 - 32,79 (31,80 - 33,00 - 9 ноября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,36 (31,60 - 9 ноября), продажи - 32,08 (32,09 - 9 ноября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро курс евро снизился на 16 копеек до 31,45 грн/евро. Курс покупки составляет 31,43 грн/евро.

Курс доллара на межбанке вырос до 27,92 грн/доллар НБУ на 13 ноября установил курс гривны на уровне 27,90 грн/доллар
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