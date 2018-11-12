Курс доллара на межбанке вырос до 27,92 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Доллар на межбанке подорожал на 4 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 12 ноября 2018 года вырос на 4 копейки до 27,92 грн/доллар, курс в покупке вырос до 27,90 грн/доллар. Курс евро снизился на 16 копеек до 31,45 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,9000 - 27,9200 грн/доллар, евро 31,5931 - 31,6187 грн/евро, российский рубль 0,4128 - 0,4134 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,9000 27,9250

EUR/UAH 31,4321 31,4575

RUB/UAH 0,4124 0,4130

Напомним, 9 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,8550 - 27,8800 грн/доллар, евро 31,5931 - 31,6187 грн/евро, российский рубль 0,4128 - 0,4134 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,90 грн/доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 13 ноября установлен на таком уровне: 2789,1641 гривен за 100 долларов (+1,2096 гривен).

Напомним, справочное значение курса доллара на 12 ноября составило 27,89 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 2789,87 гривен за доллар - на том же уровне, что и установленный 9 ноября (27,8947 гривен за доллар).