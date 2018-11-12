НБУ на 13 листопада встановив курс євро на рівні 31,43 грн/євро

Фото: колаж (Віталій Носач, РБК-Україна)

Єдина європейська валюта подешевшала на 21 копійку

Національний банк України (НБУ) на 13 листопада 2018 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс євро до гривні на 21 копійку до 31,43 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 13 листопада встановлено на такому рівні:

3143,356 гривні за 100 євро (-21,2296 грн).

При цьому курс євро на 12 листопада становить 3164,5856 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 12 листопада 2018 року, обмінних пунктах євро на продажу знизився на 1 копійку до 32,08 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,00 - 31,75 (30,00 - 31,90 - 9 листопада), продажу 31,65 - 32,79 (31,80 - 33,00 - 9 листопада) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,36 (31,60 - 9 листопада), продажу - 32,08 (32,09 - 9 листопада) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро курс євро знизився на 16 копійок до 31,45 грн/євро. Курс покупки становить 31,43 грн/євро.