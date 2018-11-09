НБУ на 12 ноября установил курс евро на уровне 31,64 грн/евро

Фото: евро (Pixabey)

Единая европейская валюта подешевела на 25 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 ноября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро к гривне на 25 копеек до 31,64 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 12 ноября установлен на таком уровне:

3164,5856 гривны за 100 евро (-25,7645 грн).

При этом курс евро на 8 ноября составляет 3190,3501 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 9 ноября 2018 года, в обменных пунктах курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 32,09 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 30,00 - 31,90 (30,20 - 32,00 - 8 ноября), продажи 31,80 - 33,00 (32,05 - 33,13 - 8 ноября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,60 (31,77 - 8 ноября), продажи - 32,09 (32,22 - 8 ноября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро курс евро снизился на 32 копейки до 31,61 грн/евро. Курс покупки составляет 31,59 грн/евро.