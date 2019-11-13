НБУ на 13 ноября снизил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,46 гривен за доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 13 ноября установлен на таком уровне: 2446,1896 гривен за 100 долларов (-4,9122 гривен).

При этом курс доллара на 12 ноября составляет 2451,1018 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 12 ноября межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 24,50 гривен за доллар, курс в покупке до 24,49 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 27,00 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 12 ноября справочный курс на уровне 24,46 грн/доллар, повысив его по сравнению с 11 ноября (24,50).

В то же время в обменных пунктах Украины 12 ноября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 8 копеек до 24,58 гривен за доллар, курс евро снизился на 9 копеек до 27,16 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,39 (24,41 - 11 ноября), продажи - 24,58 (24,66 - 11 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,78 (26,81 - 11 ноября), продажи - 27,16 (27,27 - 11 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,53 (3,54 - 11 ноября), продажи 3,87 (3,89 - 11 ноября) грн за 10 рублей.