НБУ на 13 листопада знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 13 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,46 гривень за долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 13 листопада встановлено на такому рівні: 2446,1896 гривень за 100 доларів (-4,9122 гривень).

При цьому курс долара на 12 листопада становить 2451,1018 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 12 листопада міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. у порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 24,50 гривень за долар, курс купівлі до 24,49 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 4 копійки до 27,00 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 12 листопада довідковий курс на рівні 24,46 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 11 листопада (24,50).

У той же час в обмінних пунктах України 12 листопада курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 8 копійок до 24,58 гривень за долар, курс євро знизився на 9 копійок до 27,16 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,39 (24,41 - 11 листопада), продажу - 24,58 (24,66 - 11 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,78 (26,81 - 11 листопада), продажу - 27,16 (27,27 - 11 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,53 (3,54 - 11 листопада), продажу 3,87 (3,89 - 11 листопада) грн за 10 рублів.