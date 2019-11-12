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Курс доллара снижается на межбанке

Новости » Финансы     12.11.2019 - 10:40
Курс доллара снижается на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 1 копейку

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 12 ноября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 24,50 гривен за доллар, курс в покупке до 24,49 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 27,00 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,4700 - 24,5000 грн/доллар, евро 26,9812 - 27,0063 грн/евро, российский рубль 0,3827 - 0,3835 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,4700

24,5000

EUR/UAH

26,9812

27,0063

RUB/UAH

0,3827

0,3835

Курс доллара снижается на межбанке

Напомним, 11 ноября 2019 года торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в диапазоне 24,4900 - 24,5100 грн/доллар, евро 27,0247 - 27,0467 грн/евро, российский рубль 0,3834 - 0,3842 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,51 гривен за доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 12 ноября установлен на таком уровне: 2451,1018 гривен за 100 долларов (+0,9131 гривен).

Отметим, аналитики прогнозирую в течение этой недели рост курса доллара к гривне. Как сказал в комментарии РБК-Украина Максим Пархоменко, аналитик Альпари, на аукционе по продаже ОВГЗ будут размещаться долларовые бумаги, в связи с этим спрос на гривну будет более низким.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение неделе 4-11 ноября купил на межбанковском валютном рынке валюты на 372,00 млн долларов, что на 215,10 млн долларов больше, чем неделей ранее (156,90 млн долларов).

НБУ на 12 ноября повысил официальный курс доллара Курс доллара стабилизировался на межбанке
Темы: Курс доллара
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