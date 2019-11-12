Курс доллара снижается на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 1 копейку

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 12 ноября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 24,50 гривен за доллар, курс в покупке до 24,49 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 27,00 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,4700 - 24,5000 грн/доллар, евро 26,9812 - 27,0063 грн/евро, российский рубль 0,3827 - 0,3835 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4700 24,5000 EUR/UAH 26,9812 27,0063 RUB/UAH 0,3827 0,3835

Напомним, 11 ноября 2019 года торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в диапазоне 24,4900 - 24,5100 грн/доллар, евро 27,0247 - 27,0467 грн/евро, российский рубль 0,3834 - 0,3842 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,51 гривен за доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 12 ноября установлен на таком уровне: 2451,1018 гривен за 100 долларов (+0,9131 гривен).

Отметим, аналитики прогнозирую в течение этой недели рост курса доллара к гривне. Как сказал в комментарии РБК-Украина Максим Пархоменко, аналитик Альпари, на аукционе по продаже ОВГЗ будут размещаться долларовые бумаги, в связи с этим спрос на гривну будет более низким.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение неделе 4-11 ноября купил на межбанковском валютном рынке валюты на 372,00 млн долларов, что на 215,10 млн долларов больше, чем неделей ранее (156,90 млн долларов).