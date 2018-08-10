НБУ на 13 августа укрепил курс гривны до 31,21 грн/евро

Евро подешевел на 21,7 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем уменьшил курс евро к гривне - до 31,21 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро установлен на таком уровне:

3121,2605 гривны за 100 евро (-21,7633).

При этом курс евро на 10 августа составляет 3 143,0238 гривны за 100 евро.

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс евро на межбанке в продаже понизился на 25 копеек - до 31,24 грн/евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 10 августа 2018 года, в 12:00 покупки евро составлял 30,00 - 31,45 (30,00 - 31,48 - 9 августа), продажи - 31,29 - 32,10 (31,40 - 32,30 - 9 августа) грн за евро. Средний курс покупки евро составлял 31,0511 (31,1707 - 9 августа), продажи - 31,6531 (31,7004 - 9 августа) грн за евро.

Напомним, НБУ 1 августа начал публиковать курс гривны к доллару отдельно от остальных валют. Обновленный официальный курс гривны к доллару США публикуется на 2:00 раньше - в 16:00, а в 18:00 появляется официальный курс гривны к евро и к другим иностранным валютам и банковским металлам. Нацбанк публикует официальный курс гривны как на текущий день, так и на следующий.

Кроме этого, на главной странице в таблице "Показатели валютного рынка" появился новый показатель справочного значения курса гривны к доллару на 12:00, значение которого будет обновляться ежедневно до 12:30.