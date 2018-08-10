НБУ на 13 серпня зміцнив курс гривні до 31,21 грн/євро

Євро подешевшав на 21,7 копійки

Національний банк України (НБУ) на 13 серпня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем зменшив курс євро до гривні - до 31,21 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро встановлений на такому рівні:

3121,2605 гривні за 100 євро (-21,7633).

При цьому курс євро на 10 серпня становить 3 143,0238 гривні за 100 євро.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс євро на міжбанку у продажу знизився на 25 копійок - до 31,24 грн/євро.

В обмінних пунктах України сьогодні, 10 серпня 2018 року, о 12:00 купівлі євро становив 30,00 - 31,45 (30,00 - 31,48 - 9 серпня), продажу - 31,29 - 32,10 (31,40 - 32,30 - 9 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становив 31,0511 (31,1707 - 9 серпня), продажу - 31,6531 (31,7004 - 9 серпня) грн за євро.

Нагадаємо, НБУ 1 серпня почав публікувати курс гривні до долара окремо від решти валют. Оновлений офіційний курс гривні до долара США публікується на 2:00 раніше - в 16:00, а о 18:00 з'являється офіційний курс гривні до євро і до інших іноземних валют та банківських металів. Нацбанк публікує офіційний курс гривні на поточний день, так і на наступний.

Крім цього, на головній сторінці у таблиці "Показники валютного ринку" з'явився новий показник довідкового значення курсу гривні до долара на 12:00, значення якого буде оновлюватися щодня до 12:30.