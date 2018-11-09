Курс доллара на межбанке снизился до 27,88 грн/доллар

Фото: обмен валют (РБК-Украина)

Доллар на межбанке подешевел на 4 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 9 ноября 2018 года снизился на 4 копейки до 27,88 грн/доллар, курс в покупке снизился до 27,85 грн/доллар. Курс евро снизился на 32 копейки до 31,61 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,8550 - 27,8800 грн/доллар, евро 31,5931 - 31,6187 грн/евро, российский рубль 0,4128 - 0,4134 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,8550 27,8800

EUR/UAH 39,5931 31,6187

RUB/UAH 0,4128 0,4134

Напомним, 8 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,90 - 27,92 грн/доллар, евро 31,9121 - 31,9322 грн/евро, российский рубль 0,4197 - 0,4202 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,89 грн/доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 12 ноября установлен на таком уровне: 2789,1641 гривен за 100 долларов (-3,5093 гривен).

Напомним, справочное значение курса доллара на 9 ноября составило 27,89 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,8947 гривен за доллар, что на 4 копейки выше, чем установленный 8 ноября (27,9309 гривен за доллар).