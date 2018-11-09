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НБУ встановив на 12 листопада курс євро на рівні 31,64 грн/євро

Новини » Фінанси    09.11.2018 - 17:40
Фото: євро (Pixabey)
Фото: євро (Pixabey)

Єдина європейська валюта подешевшала на 25 копійок

Національний банк України (НБУ) на 12 листопада 2018 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс євро до гривні на 25 копійок до 31,64 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 12 листопада встановлено на такому рівні:

3164,5856 гривні за 100 євро (-25,7645 грн).

При цьому курс євро на 8 листопада становить 3190,3501 гривні за 100 євро.

НБУ встановив на 12 листопада курс євро на рівні 31,64 грн/євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 9 листопада 2018 року, обмінних пунктах курс євро на продажу знизився на 13 копійок до 32,09 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,00 - 31,90 (30,20 - 32,00 - 8 листопада), продажу 31,80 - 33,00 (32,05 - 33,13 - 8 листопада) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,60 (31,77 - 8 листопада), продажу - 32,09 (32,22 - 8 листопада) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро курс євро знизився на 32 копійки до 31,61 грн/євро. Курс покупки становить 31,59 грн/євро.

Курс долара на міжбанку знизився до 27,88 грн/долар НБУ на 12 листопада встановив курс гривні на рівні 27,89 грн/долар
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