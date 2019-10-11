НБУ на 11 октября снизил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар стоит около 24,50 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,53 гривен за доллар, что на 18 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 11 октября установлен на таком уровне: 2453,0569 гривен за 100 долларов (-17,0432 гривен).

При этом курс доллара на 10 октября составляет 2470,1001 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, сегодня межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 9 копеек до 24,57 гривен за доллар, курс в покупке до 24,52 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 27,06 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 24,52 грн/доллар, снизив его по сравнению с 9 октября (24,70).

В то же время в обменных пунктах Украины 10 октября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 18 копеек до 25,84 гривен за доллар, курс евро снизился на 16 копеек до 27,33 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,52 (24,69 - 9 октября), продажи - 24,84 (25,02 - 9 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,84 (26,96 - 9 октября), продажи - 27,33 (27,49 - 9 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,48 (3,48 - 9 октября), продажи 3,86 (3,87 - 9 октября) грн за 10 рублей.