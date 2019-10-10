Курс доллара снижается на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел еще на 7 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 10 октября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 9 копеек до 24,57 гривен за доллар, курс в покупке до 24,52 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 27,06 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,5200 - 24,5700 грн/доллар, евро 27,0087 - 27,0638 грн/евро, российский рубль 0,3787 - 0,3796 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,5200 24,5700 EUR/UAH 27,0087 27,0638 RUB/UAH 0,3787 0,3796

Напомним, 9 октября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,6200 - 24,6600 грн/доллар, евро 27,0327 - 27,0766 грн/евро, российский рубль 0,3788 - 0,3796 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,70 гривен за доллар, не изменив его по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 10 октября установлен на таком уровне: 2470,1001 гривен за 100 долларов (-0,602 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 8 октября 2018 года привлекло в государственный бюджет 2,154 млрд грн, что значительно больше, чем на предыдущем аукционе 1 октября (77 млн грн).

Напомним, одной из причин роста курса доллара к гривне в начале октября мог стать неудачный аукцион Министерства финансов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), проведенный 1 октября. Тогда Минфин предложил рынку облигаций на 3 млрд грн, но привлечь лишь 77 млн грн.