НБУ на 11 жовтня знизив офіційний курс долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар коштує близько 24,50 гривень

Національний банк України (НБУ) на 11 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,53 гривень за долар, що на 18 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 11 жовтня встановлено на такому рівні: 2453,0569 гривень за 100 доларів (-17,0432 гривень).

При цьому курс долара на 10 жовтня становить 2470,1001 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 9 копійок до 24,57 гривень за долар, курс купівлі до 24,52 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 27,06 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 24,52 грн/долар, знизивши його порівняно з 9 жовтня (24,70).

У той же час в обмінних пунктах України 10 жовтня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 18 копійок до 25,84 гривень за долар, курс євро знизився на 16 копійок до 27,33 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,52 (24,69 - 9 жовтня), продажу - 24,84 (25,02 - 9 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,84 (26,96 - 9 жовтня), продажу - 27,33 (27,49 - 9 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,48 (3,48 - 9 жовтня), продажу 3,86 (3,87 - 9 жовтня) грн за 10 рублів.