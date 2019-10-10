Курс доллара ускорил падение

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллара опустился до уровня 24,50 гривен

В обменных пунктах Украины сегодня, 10 октября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 18 копеек до 25,84 гривен за доллар, курс евро снизился на 16 копеек до 27,33 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,52 (24,69 - 9 октября), продажи - 24,84 (25,02 - 9 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,84 (26,96 - 9 октября), продажи - 27,33 (27,49 - 9 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,48 (3,48 - 9 октября), продажи 3,86 (3,87 - 9 октября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,65-25,10 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 9 копеек до 24,57 гривен за доллар, курс в покупке до 24,52 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 27,06 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 24,52 грн/доллар, снизив его по сравнению с 9 октября (24,70). Таким образом, официальный курс на 11 октября будет установлен примерно на этом же уровне.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 8 октября 2018 года привлекло в государственный бюджет 2,154 млрд грн, что значительно больше, чем на предыдущем аукционе 1 октября (77 млн грн).

Напомним, одной из причин роста курса доллара к гривне в начале октября мог стать неудачный аукцион Министерства финансов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), проведенный 1 октября. Тогда Минфин предложил рынку облигаций на 3 млрд грн, но привлечь лишь 77 млн грн.